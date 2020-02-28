Ранее Минкульт Украины сообщил, что телеканал для Донбасса выйдет в эфир с 1 марта, а на следующий день состоится его презентация. По данным СМИ, новый телепродукт, созданный на базе UATV, будет называться «Дом».
«В Нацсовете мы еще ничего не знаем о том, каким будет новый телеканал. Осенью у нас была коммуникация, что Министерство культуры, молодежи и спорта собирается создать такой телеканал, — пока мы ждем. Для того чтобы этот телеканал начал вещать, он должен получить лицензию Национального совета и разрешение на временное вещание. Пока UATV за получением разрешительных документов не обращался», — заявил Костинский.
По его словам, получение лицензии и разрешения на вещание канала может занять несколько недель.
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При этом чиновник рассказал, что сейчас вдоль линии разграничения в Донбассе устанавливаются мощные цифровые передатчики. С них, в частности, будет вещать и «Дом». Так, неподконтрольные Киеву территории будут получать сигнал из Волновахи, Горняка (Донецкая область), Бахмутовки и Камышевахи (Луганская область).