Новый телеканал для неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей не получил лицензию и не сможет начать работу 1 марта, как планировалось. Об этом член Нацсовета Украины по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский сообщил в комментарии изданию «Детектор медиа» 27 февраля

СМИ сообщили, как будет называться телеканал для жителей Донбасса © РИА Новости, Артём Коренюк | Перейти в фотобанк

«В Нацсовете мы еще ничего не знаем о том, каким будет новый телеканал. Осенью у нас была коммуникация, что Министерство культуры, молодежи и спорта собирается создать такой телеканал, — пока мы ждем. Для того чтобы этот телеканал начал вещать, он должен получить лицензию Национального совета и разрешение на временное вещание. Пока UATV за получением разрешительных документов не обращался», — заявил Костинский.

По его словам, получение лицензии и разрешения на вещание канала может занять несколько недель.

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При этом чиновник рассказал, что сейчас вдоль линии разграничения в Донбассе устанавливаются мощные цифровые передатчики. С них, в частности, будет вещать и «Дом». Так, неподконтрольные Киеву территории будут получать сигнал из Волновахи, Горняка (Донецкая область), Бахмутовки и Камышевахи (Луганская область).