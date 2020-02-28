Украина обладает достаточным количеством сил, чтобы в случае российской агрессии на море не допустить выхода противника на берег. Об этом вице-адмирал, первый замкомандующего ВМС Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Тарасов заявил в интервью Укринформу 27 февраля

Адмирал ВМС США призвал союзников Вашингтона брать пример с России в военной сфере © РИА Новости, Михаил Фомичев | Перейти в фотобанк

По словам Тарасова, у ВСУ есть комплект сил, который может помешать противнику выйти на берег.

«Не возьмут [российские десантники Одессу]. У нас есть достаточный комплект сил для того, чтобы отразить высадку десанта. Но мы должны строить такую ​​стратегию, чтобы противник не смог даже приблизиться к нашему берегу… Мы вернем наше право на Азовское море и на Керченский пролив», — сказал он.

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Для блокировки доступа к украинскому побережью, по словам вице-адмирала, необходимо восстановить систему наблюдения, нарастить силы, которые будут сдерживать противника, и обеспечить защиту портов.

При этом Тарасов признал, что ВМС Украины не смогут достичь паритета с Россией по силам на море.