В прошлом году ВМС Украины опубликовали военно-морскую стратегию развития военного флота до 2035 года, первый этап которой предполагает восстановление владения ситуацией на море.
По словам Тарасова, у ВСУ есть комплект сил, который может помешать противнику выйти на берег.
«Не возьмут [российские десантники Одессу]. У нас есть достаточный комплект сил для того, чтобы отразить высадку десанта. Но мы должны строить такую стратегию, чтобы противник не смог даже приблизиться к нашему берегу… Мы вернем наше право на Азовское море и на Керченский пролив», — сказал он.
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Для блокировки доступа к украинскому побережью, по словам вице-адмирала, необходимо восстановить систему наблюдения, нарастить силы, которые будут сдерживать противника, и обеспечить защиту портов.
При этом Тарасов признал, что ВМС Украины не смогут достичь паритета с Россией по силам на море.