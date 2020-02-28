Москва не ведет с Киевом никаких переговоров по урегулированию донбасского конфликта, поскольку отказывает украинскому государству в субъектности. Об этом рассказал политический обозреватель Дмитрий Джангиров в недавнем интервью Ukrlife.TV

Зеленский провалил переговоры в «нормандском формате» уже после их окончания – Джангиров © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Президент [Владимир Зеленский] на Мюнхенской конференции говорит о чем-то, что в целом не противоречит духу и букве Минских соглашений. Потом [глава МИД Вадим] Пристайко что-то противоположное заявляет, потом еще кто-то заявляет. С кем договариваться?» — задается вопросом Джангиров.

Политолог считает, что все стороны конфликта давно хотят его заморозки по приднестровскому сценарию. Но это вряд ли удастся, поскольку Украине так и не удалось включить восставший Донбасс в единое экономическое пространство, как это произошло в Молдавии, заключил он.

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