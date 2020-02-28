Фактически, пояснил эксперт, Россия сейчас пытается выяснить у Германии, Франции и США, с кем именно из этих государств ей нужно договариваться по поводу Украины. При этом, по его словам, официальный Киев также демонстрирует, что с ним договориться не получится.
«Президент [Владимир Зеленский] на Мюнхенской конференции говорит о чем-то, что в целом не противоречит духу и букве Минских соглашений. Потом [глава МИД Вадим] Пристайко что-то противоположное заявляет, потом еще кто-то заявляет. С кем договариваться?» — задается вопросом Джангиров.
Политолог считает, что все стороны конфликта давно хотят его заморозки по приднестровскому сценарию. Но это вряд ли удастся, поскольку Украине так и не удалось включить восставший Донбасс в единое экономическое пространство, как это произошло в Молдавии, заключил он.
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