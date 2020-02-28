Крым вернулся в состав России после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН высказались за воссоединение с РФ. Киев же считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
«Сегодня мы вновь подтверждаем, что Крым — это Украина. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают притязания России на суверенитет над полуостровом. Мы призываем Россию прекратить оккупацию Крыма», — заявил Помпео.
Today, we again reaffirm #Crimea is #Ukraine. The United States does not and will not ever recognize Russia’s claims of sovereignty over the peninsula. We call on Russia to end its occupation of Crimea.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 27, 2020
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Пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортэгус отметила в Twitter, что, приняв Крым, Россия бросила вызов международному порядку, и последствия этого решения якобы распространяются за пределы Украины, представляя угрозу для коллективной безопасности других стран мира, включая США.
Crimea is #Ukraine. pic.twitter.com/tbaDg6hcPU— Morgan Ortagus (@statedeptspox) February 27, 2020
Тем временем посольство РФ в Вашингтоне попросило американские власти перестать вводить в заблуждение общественность и «запомнить, что Крым — это Россия». Для развеивания мифов российские дипломаты предложили представителям Администрации США посетить полуостров с официальным визитом.