Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон никогда не признает «притязаний» Москвы на Крым. Он написал об этом в своем Twitter-аккаунте 27 февраля

Посольство России пригласило власти США в Крым © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

«Сегодня мы вновь подтверждаем, что Крым — это Украина. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают притязания России на суверенитет над полуостровом. Мы призываем Россию прекратить оккупацию Крыма», — заявил Помпео.

Today, we again reaffirm #Crimea is #Ukraine. The United States does not and will not ever recognize Russia’s claims of sovereignty over the peninsula. We call on Russia to end its occupation of Crimea. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 27, 2020

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Пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортэгус отметила в Twitter, что, приняв Крым, Россия бросила вызов международному порядку, и последствия этого решения якобы распространяются за пределы Украины, представляя угрозу для коллективной безопасности других стран мира, включая США.

Тем временем посольство РФ в Вашингтоне попросило американские власти перестать вводить в заблуждение общественность и «запомнить, что Крым — это Россия». Для развеивания мифов российские дипломаты предложили представителям Администрации США посетить полуостров с официальным визитом.