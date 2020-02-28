В частности, по его словам, Великобритания пыталась убедить США отказаться от этой идеи, и в том же ключе высказывалась американское ЦРУ и прочие спецслужбы.
«То есть Советский Союз — это исчадие ада. И поэтому неважно, о чем речь будет. Всего два года прошло с окончания войны, когда вы на коленях стояли и умоляли СССР усилить. Теперь даже создание государства людей, которые выжили чудом и спаслись из лагерей, нельзя допускать», — подчеркнул Кедми.
Для Европы хороши все средства делегитимации России как нормального государства, поэтому происходящее сегодня возрождение нацизма в мире вполне закономерно, считает общественный деятель.
При этом, по его словам, Россия сама отчасти виновата в осквернении памяти героев Великой Отечественной войны, в частности, не рассказывая миру, что огромное количество прибалтов воевало на стороне СССР против нацистов.
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