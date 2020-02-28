«Киевсовет переименовал парк имени Николая Островского в Соломенском районе в парк имени Николая Зерова», — говорится в сообщении.
Ранее памятник Островскому, установленный в этом парке в 1971 году, был демонтирован согласно закону Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов».
Николай Островский — участник Гражданской войны, подростком вступил добровольцем в Красную армию, воевал в бригаде Григория Котовского и Первой конной армии. Активно участвовал в установлении советской власти на Украине, написал автобиографический роман «Как закалялась сталь» (1934), ставший классикой советской литературы.
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Во времена СССР были установлены десятки памятников Островскому и его герою Павлу Корчагину, в частности на Украине — в Киеве, Харькове, Шепетовке, Шостке, Хмельницком и близ Диканьки.
Николай Зеров — украинский поэт, литературовед, литературный критик, полемист, лидер «неоклассиков», переводчик античной поэзии. Парк, переименованный в его честь, был заложен в 1961 году, расположен вдоль Воздухофлотского проспекта между улицами Соломенская и Преображенская.