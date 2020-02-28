Посольство РФ в Вашингтоне попросило американские власти перестать вводить в заблуждение общественность и «запомнить, что Крым - это Россия». Об этом сообщает 27 февраля «Интерфакс»

Больные фантазии украинских чиновников: Крым снова станет украинским © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк говорится в распространённом заявлении российского посольства.

Российские дипломаты предложили США направить усилия на обеспечение выполнения Киевом обязательств по Минским соглашениям.

Они заявили, что готовы принять представителей администрации в официальном статусе в Крыму.

«Уверены, что после такого визита все озабоченности Вашингтона будут навсегда сняты. Попытки игнорировать либо отвергать общенародное решение на референдуме воспроизведением заезженных штампов об "аннексии" и "оккупации" некорректны и носят искусственный характер», — подчеркнули в российском диппредставительстве.

Больше новостей о Крыме читайте в Telegram-канале Украина.ру.

