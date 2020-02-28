«Американским коллегам пора бы уже давно запомнить, что Крым — это Россия. Вопрос закрыт окончательно и бесповоротно. Предлагаем США перестать вводить общественность в заблуждение», — говорится в распространённом заявлении российского посольства.
Российские дипломаты предложили США направить усилия на обеспечение выполнения Киевом обязательств по Минским соглашениям.
Они заявили, что готовы принять представителей администрации в официальном статусе в Крыму.
«Уверены, что после такого визита все озабоченности Вашингтона будут навсегда сняты. Попытки игнорировать либо отвергать общенародное решение на референдуме воспроизведением заезженных штампов об "аннексии" и "оккупации" некорректны и носят искусственный характер», — подчеркнули в российском диппредставительстве.
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