Сейчас, по его словам, те русские люди, которые переселились в Россию из среднеазиатских республик и той же Украины, годами бьются и обивают чиновничьи пороги, но не могут получить гражданство.
«Надо просто это максимально упростить. Всё, говоришь по-русски, значит, русский. Надо как в Запорожской Сечи было — у человека, который решил стать казаком на Сечи, спрашивали: в Бога веришь? Горилку пьешь? Всё — русский», — пояснил Степанцов.
Музыкант подчеркнул, что для получения документов надо максимально упростить все бюрократические процедуры, добавив, что те люди, которым он доверяет, входят в комитет по обсуждению поправок в Конституцию и все это вотируют.
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру.