Москве необходимо максимально упростить выдачу паспортов для всех жителей Украины, которые хотят стать гражданами РФ. Об этом рассказал лидер рок-группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов в интервью изданию Украина.ру

Поэт Вадим Степанцов: Зеленский, как и Порошенко, никуда с бандеровского поводка не денется © Facebook, Vladimir Semenov

«Надо просто это максимально упростить. Всё, говоришь по-русски, значит, русский. Надо как в Запорожской Сечи было — у человека, который решил стать казаком на Сечи, спрашивали: в Бога веришь? Горилку пьешь? Всё — русский», — пояснил Степанцов.

Музыкант подчеркнул, что для получения документов надо максимально упростить все бюрократические процедуры, добавив, что те люди, которым он доверяет, входят в комитет по обсуждению поправок в Конституцию и все это вотируют.

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