Арсен Аваков или Юлия Тимошенко вряд ли смогут занять пост премьер-министра Украины в случае возможной отставки Алексея Гончарука. Об этом рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Политолог Золотарев: Зеленский правильно оценил снижение рейтингов и решил менять Кабмин © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк

«Летом у меня была позиция, что для Зеленского, несмотря на монобольшинство, было бы лучше войти с Тимошенко в коалицию и разделить ответственность. Но Тимошенко, так же как и Авакова, боятся», — указал Золотарев.

Отставка Кабмина произойдет однозначно, и вопрос состоит только в том, насколько радикально Зеленский готов переформатировать правительство и систему власти в целом, чтобы реально поменять курс правительства в сторону развития страны, заключил политолог.

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