Аваков, подчеркнул эксперт, это потенциальный риск для Владимира Зеленского оказаться президентом, работающим на премьера Авакова, поскольку глава МВД проявляет слишком большие амбиции, и власти предпочли бы видеть его на посту не выше вице-премьера по силовым структурам.
«Летом у меня была позиция, что для Зеленского, несмотря на монобольшинство, было бы лучше войти с Тимошенко в коалицию и разделить ответственность. Но Тимошенко, так же как и Авакова, боятся», — указал Золотарев.
Отставка Кабмина произойдет однозначно, и вопрос состоит только в том, насколько радикально Зеленский готов переформатировать правительство и систему власти в целом, чтобы реально поменять курс правительства в сторону развития страны, заключил политолог.
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