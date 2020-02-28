Число задержанных после беспорядков в горсовете Жмеринки Винницкой области возросло до 19, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила 27 февраля пресс-служба Нацполиции Украины

Националисты попытались взять штурмом мэрию Жмеринки, однако нарвались на сопротивление © Украина.ру

Во время инцидента пострадали 12 человек, 11 человек были задержаны.

«Пострадали восемь полицейских, трое из них госпитализированы», — уточнили силовики.

По словам председателя Нацполиции Украины Игоря Клименко, среди задержанных есть члены общественных объединений «Эдельвейс» и «Национальные дружины».

Уголовное дело расследуется по двум статьям «хулиганство» и «угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа». Правонарушителям грозит до семи лет лишения свободы.