Накануне неизвестные в масках ворвались в помещение горсовета в Жмеринке, они бросали дымовые шашки и камни, повредили входную дверь и мебель в помещении, разбили окна.
Во время инцидента пострадали 12 человек, 11 человек были задержаны.
«Пострадали восемь полицейских, трое из них госпитализированы», — уточнили силовики.
По словам председателя Нацполиции Украины Игоря Клименко, среди задержанных есть члены общественных объединений «Эдельвейс» и «Национальные дружины».
Уголовное дело расследуется по двум статьям «хулиганство» и «угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа». Правонарушителям грозит до семи лет лишения свободы.