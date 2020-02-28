Москва «кормит» элиты большинства постсоветских стран в течение всего постсоветского периода с момента распада СССР. Это выражается в низких ценах на углеводороды, а также в доступе на российский товарный и трудовой рынок. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Политолог Безпалько: Лукашенко мало чем отличается от русофобов Украины © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«Мы — продолжение советского государства с его национальной политикой «позитивной дискриминации», — категоричен Безпалько.

Кроме того, подчеркнул политолог, Москва никогда не наказывала эти элиты в случае нарушений принятых ими на себя обязательств или даже за формирование русофобских идеологий и практик, из-за чего сотни тысяч русских покинули и покидают республики.

В результате, по его словам, многие местные элиты решили, что Россия обречена предоставлять им ресурсы, и теперь требуют всё больше и больше, о чем свидетельствуют некоторые высказывания белорусского лидера Александра Лукашенко.

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру.