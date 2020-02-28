При этом, сетует эксперт, Россия никогда открыто не ставила перед этими элитами условий гуманитарного или идеологического характера — хотя бы потому, что у нее самой нет своей идеологии.
«Мы — продолжение советского государства с его национальной политикой «позитивной дискриминации», — категоричен Безпалько.
Кроме того, подчеркнул политолог, Москва никогда не наказывала эти элиты в случае нарушений принятых ими на себя обязательств или даже за формирование русофобских идеологий и практик, из-за чего сотни тысяч русских покинули и покидают республики.
В результате, по его словам, многие местные элиты решили, что Россия обречена предоставлять им ресурсы, и теперь требуют всё больше и больше, о чем свидетельствуют некоторые высказывания белорусского лидера Александра Лукашенко.
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