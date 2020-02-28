Жители Черногории, которые участвуют в массовых собраниях и молебнах в поддержку Сербской православной церкви (СПЦ), показывают благородство сверх ожиданий. Об этом заявил глава Украинской православной церкви митрополит Онуфрий, передает 27 февраля РИА Новости

Митрополит Онуфрий. Биографическая справка © РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк Онуфрий и митрополит Черногорско-Приморский СПЦ Амфилохий.

Предстоятель УПЦ прибыл на праздник Симеона Мироточивого — основателя средневекового сербского государства Стефана Немани, который родился в XII веке в Подгорице.

«Имел представление о черногорцах еще будучи в семинарии, изучая церковную историю, и я запомнил из тех лет, что черногорский народ очень мужественный и смелый. <…> Но когда я прибыл сюда и посмотрел на ваши лица, на это множество людей, которые собрались тут во имя Христа, то я понял, что мои представления очень слабые, что вы намного красивее и благороднее, чем я вас себе представлял», — сказал Онуфрий десяткам тысячам верующих, собравшихся перед храмом Воскресения Христова.

Каждое воскресенье и четверг во многих городах Черногории проходят массовые шествия и молебны против закона о религиозных объединениях и в поддержку СПЦ. Черногорская полиция не обнародует общее число участников или данные по регионам.

По оценкам оппозиции, в последних мирных шествиях и молебнах участвовали около 200 тысяч человек при населении страны около 630 тысяч.