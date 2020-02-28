Профсоюз сотрудников центрального офиса «Приватбанка» в Днепре потребовал отправить коллегу-китаянку в карантин. Копию их заявления опубликовало 26 февраля издание «Дело»

Коронавирус выявили еще у двух украинцев с круизного лайнера Diamond Princess © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

«Поскольку действующее руководство банка не проинформировало работников об опасности, а на запросы профсоюза имеет устойчивую привычку не отвечать, учитывая обеспокоенность коллектива, особенно после смерти от пневмонии нашей коллеги А. Литвиненко — просим принять срочные меры по изоляции Цзен Ни и прохождению карантина», — говорится в заявлении.

Документ направлен в адрес губернатора Днепропетровской области Украины, мэра Днепра и главы областного совета.

Сотрудники банка также потребовали от правоохранительных органов «провести проверку и привлечь к ответственности лиц, которые не приняли должных мер для предотвращения эпидемии вируса».

В конце прошлого года китайские власти проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.