Если бы тогда эта ставка сработала, рассуждает эксперт, то, возможно, сейчас Украина не находилась бы в разделенном состоянии — между востоком и западом.
По его мнению, Тигипко нельзя считать человеком Януковича, поскольку он всегда был частью "днепропетровского клана", поддерживая хорошие отношения и с Кучмой, и с Игорем Коломойским, и с Юлией Тимошенко, и с Павлом Лазаренко.
«Тигипко между ними и всегда пользовался авторитетом у всех, но никогда не был в Донецке. Это самая оптимальная кандидатура, потому что он как бы и со всеми, и в то же время ничей», — указал Карасев.
Говоря о возможном премьерстве Тигипко, политолог отметил, что МВФ и западные институты все-таки будут рекомендовать Зеленскому, чтобы Алексей Гончарук сохранил свой пост, а Тигипко, Валерия Хорошковский или другой экономист с предпринимательским опытом занял бы пост первого вице-премьера.
Но вряд ли, по его мнению, кто-то согласится идти в подчиненные к нынешнему премьер-министру.
К тому же, добавил специалист, Тигипко вряд ли захочет быть советником Гончарука, поскольку ему придется брать на себя ответственность и де-факто самому руководить Кабмином, когда политически на первом плане будет Гончарук.
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