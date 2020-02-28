Леонид Кучма в свое время рассматривал Сергея Тигипко в качестве своего преемника на посту президента Украины, однако эти планы поломали Виктор Янукович и Виктор Ющенко. Об этом рассказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в недавнем интервью сайту BFM.RU

В «Слуге народа» заверили, что Тигипко точно не будет премьером Украины © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

По его мнению, Тигипко нельзя считать человеком Януковича, поскольку он всегда был частью "днепропетровского клана", поддерживая хорошие отношения и с Кучмой, и с Игорем Коломойским, и с Юлией Тимошенко, и с Павлом Лазаренко.

«Тигипко между ними и всегда пользовался авторитетом у всех, но никогда не был в Донецке. Это самая оптимальная кандидатура, потому что он как бы и со всеми, и в то же время ничей», — указал Карасев.

Говоря о возможном премьерстве Тигипко, политолог отметил, что МВФ и западные институты все-таки будут рекомендовать Зеленскому, чтобы Алексей Гончарук сохранил свой пост, а Тигипко, Валерия Хорошковский или другой экономист с предпринимательским опытом занял бы пост первого вице-премьера.

Но вряд ли, по его мнению, кто-то согласится идти в подчиненные к нынешнему премьер-министру.

К тому же, добавил специалист, Тигипко вряд ли захочет быть советником Гончарука, поскольку ему придется брать на себя ответственность и де-факто самому руководить Кабмином, когда политически на первом плане будет Гончарук.

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