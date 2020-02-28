Донбасс может вернуться в состав Украины тогда, когда сегодняшние политики скажут, что им важнее вернуть его на условиях автономии, чем отгородиться стеной, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу UKRLIFE.TV 25 февраля

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