«Я считаю, что еще не исчерпаны шансы возврата Донбасса в состав Украины. Это произойдет тогда, когда те, кто определяют нашу сегодняшнюю политику, скажут, что для них важнее вернуть его на условиях автономии, чем построить стену. Сегодня действия украинской власти выглядят так, что они ждут, чтобы там Россию додавили, чтобы она согласилась перестать поддерживать непризнанные республики, и тогда они сами наведут там порядок», — заявил Погребинский.
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По словам немецкого политолога Александра Рара, говоря об автономии для Донбасса, Москва фактически выступает за приднестровский вариант, где на границе стоят приднестровские пограничники.