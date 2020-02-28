Украина сегодня не готова к намеченной на апрель встрече в "нормандском формате", поскольку не выполнила ни одну из договоренностей, заключенных по итогам предыдущего саммита. Об этом рассказал руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в недавнем интервью Ukrlife.TV

Кость Бондаренко: Сурков — это процесс, Козак — это результат © РИА Новости, Нина Зотина Виктор Ющенко и Петр Порошенко, предлагая вместо выполнения старых обязательств новые инициативы.

«Эта политика больше работать не будет. С Украины будут спрашивать. Причем спрашивать достаточно жестко. Что выполнено, как выполнено и в каком объеме?» — подчеркнул Бондаренко.

Европейские элиты, по его мнению, устали от неспособности Украины выполнить Минские договоренности, поскольку война в Донбассе мешает им торговать с Россией, в связи с чем они и публикуют документы вроде плана «12 шагов».

Можно сколько угодно говорить о том, что Запад предал интересы Украины, но если сам Киев не будет выполнять Минские соглашения, их будут выполнять за него, заключил политолог.

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