Более того, продолжил эксперт, Киеву не удастся прибегнуть к тактике, к которой на международных форумах прибегали президенты Виктор Ющенко и Петр Порошенко, предлагая вместо выполнения старых обязательств новые инициативы.
«Эта политика больше работать не будет. С Украины будут спрашивать. Причем спрашивать достаточно жестко. Что выполнено, как выполнено и в каком объеме?» — подчеркнул Бондаренко.
Европейские элиты, по его мнению, устали от неспособности Украины выполнить Минские договоренности, поскольку война в Донбассе мешает им торговать с Россией, в связи с чем они и публикуют документы вроде плана «12 шагов».
Можно сколько угодно говорить о том, что Запад предал интересы Украины, но если сам Киев не будет выполнять Минские соглашения, их будут выполнять за него, заключил политолог.
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