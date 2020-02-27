Экс-президент Украины Петр Порошенко собирается добровольно прийти на допрос к следователям Госбюро расследований (ГБР), который должен состояться в пятницу, 28 февраля. Об этом политик заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook 27 февраля

Принудительный привод в ГБР. Силовики угрожают Порошенко: будет ли арест? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Порошенко назвал возбужденные в отношении него уголовные дела «политически мотивированными».

«Власть не способна дать людям хлеба. Поэтому на завтра режиссеры "95-го квартала" подготовили шоу. За незаконным "решением суда", и это будет доказано в Европейском Суде, которое было заказано из Офиса президента, она должна обеспечить мою принудительную доставку на допрос в ГБР в качестве свидетеля. Им нужно что-то громкое, феерическое», — сказал Порошенко.

Как сообщалось ранее, адвокаты лидера «Европейской солидарности» попробовали обжаловать решение суда, однако Киевский апелляционный суд в удовлетворении исков отказал.