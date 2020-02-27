Ранее Печерский районный суд разрешил принудительный привод на допрос Порошенко 28 февраля и 6 марта.
Порошенко назвал возбужденные в отношении него уголовные дела «политически мотивированными».
«Власть не способна дать людям хлеба. Поэтому на завтра режиссеры "95-го квартала" подготовили шоу. За незаконным "решением суда", и это будет доказано в Европейском Суде, которое было заказано из Офиса президента, она должна обеспечить мою принудительную доставку на допрос в ГБР в качестве свидетеля. Им нужно что-то громкое, феерическое», — сказал Порошенко.
Как сообщалось ранее, адвокаты лидера «Европейской солидарности» попробовали обжаловать решение суда, однако Киевский апелляционный суд в удовлетворении исков отказал.