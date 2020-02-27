Украинцы сокращают расходы на дорогостоящие продукты питания и заменяют их намного более дешевыми из-за высокой стоимости коммунальных услуг. Об этом 27 февраля на пресс-конференции сообщил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко

МВФ и Украина: Вынужденные кредиты для умирающей экономики © REUTERS, Yuri Gripas/File Photo | REUTERS, Yuri Gripas/File Photo | Перейти в фотобанк

«В 2019 году цена на мясо выросла в среднем на 3%, и это значит, что у людей нет денег покупать его. В этом году цена также поднимется где-то на 3% именно из-за того, что денег на него не хватает», — отметил финэксперт.

Кроме того, украинский агробизнес вынужден закладывать в цены на свои продукты кредиты под 25% в гривне.

В минувшем году правительство выделило сельскому хозяйству 6,7 млрд гривен (более 18 млрд рублей), в этом — 4 млрд гривен (более 10 млрд рублей).

Аграрии предлагали направить эти деньги на снижение НДС на продукты питания. Тогда бы кредитная ставка упала до 15%. Однако к мнению представителей агарного сектора не прислушались.