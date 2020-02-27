Ольгу Бузову за полуголое фото признали «Человеком года» в белорусском Витебске

Российская певица Ольга Бузова получила титул «Человека года» в белорусском Витебске, обогнав даже бывшего мэра города. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщило издание УНИАН

Украинская «королева ночи» обвинила Бузову в плагиате © Ольга Бузова / facebook организовало местное издание «Народныя навiны Вiцебска». Журналисты отобрали несколько фотографий, которые, по их мнению, способствовали популяризации города. Среди них оказалось и фото Бузовой: на нем певица в откровенном наряде стоит на главной площади Витебска.

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Отмечается, что певица почти в сто раз обогнала по голосам бывшего мэра города и уверенно вырвалась в лидеры. За фотографию Бузовой проголосовали 7 тысяч человек (57% голосов).