Время разочарований: рейтинг Зеленского падает
Время разочарований: рейтинг Зеленского падает
© РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк
Два месяца назад Зеленский пользовался поддержкой 60% респондентов, утверждают социологи.

О негативном отношении к лидеру Украины заявили 24% опрошенных.

«Если сравнивать эти данные с декабрьским опросом, то доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшилась на 13 процентных пунктов (было 60%), а доля тех, кто относится к нему негативно, возросла на 10 процентных пунктов (было 14%)», —говорится в сообщении, опубликованном на сайте КМИС.

Упал рейтинг и премьер-министра Алексея Гончарука. В феврале тех, кто относится к нему отрицательно, стало уже 33%, тогда как в декабре их было немногим больше 20%.

 