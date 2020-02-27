Положительно к президенту Украины Владимиру Зеленскому относятся 47% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые 27 февраля опубликовал Киевский международный институт социологии (КМИС)

Время разочарований: рейтинг Зеленского падает © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

О негативном отношении к лидеру Украины заявили 24% опрошенных.

«Если сравнивать эти данные с декабрьским опросом, то доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшилась на 13 процентных пунктов (было 60%), а доля тех, кто относится к нему негативно, возросла на 10 процентных пунктов (было 14%)», —говорится в сообщении, опубликованном на сайте КМИС.

Упал рейтинг и премьер-министра Алексея Гончарука. В феврале тех, кто относится к нему отрицательно, стало уже 33%, тогда как в декабре их было немногим больше 20%.