Два месяца назад Зеленский пользовался поддержкой 60% респондентов, утверждают социологи.
О негативном отношении к лидеру Украины заявили 24% опрошенных.
«Если сравнивать эти данные с декабрьским опросом, то доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшилась на 13 процентных пунктов (было 60%), а доля тех, кто относится к нему негативно, возросла на 10 процентных пунктов (было 14%)», —говорится в сообщении, опубликованном на сайте КМИС.
Упал рейтинг и премьер-министра Алексея Гончарука. В феврале тех, кто относится к нему отрицательно, стало уже 33%, тогда как в декабре их было немногим больше 20%.