В Литве шторм обнажил следы кораблекрушения, произошедшего почти сто лет назад. Об этом 26 февраля сообщило издание Sputnik Литва

Латвию атакуют китайские крабы, «вооруженные» легочными сосальщиками и чумой ракообразных © commons.wikimedia.org, Christian Fischer смыла многолетний слой песка с пляжа неподалеку от крепости Копгалис в Клайпеде, обнажив несколько бетонных бочек. Эти бочки — груз моторного парусного судна Grisslan, которое весной 1924 года везло шеведский портландцемент в Клайпедский порт.

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Судно затонуло у ворот порта, заблокировав вход и препятствуя отгрузке. Его было решено убрать, а бочки использовать для укрепления берега.

По словам журналиста Денисаса Никитенко, эти бочки можно увидеть чуть ли не раз в десять лет — в последний раз такое было в 1999 году.