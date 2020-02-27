В четверг Токаев принял верительные грамоты от послов ряда стран. В ходе церемонии глава государства провел беседы с каждым из дипломатов. Обращаясь к послу Турции, он высказал признательность турецкому лидеру.
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру
«Пользуясь возможностью, передаю наилучшие пожелания моему коллеге президенту Эрдогану. Мы с нетерпением ждем его в Казахстане с официальным визитом в апреле текущего года», — заявил Токаев.
В начале февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с рабочим визитом на Украину, где высказался о ситуации в Идлибе, назвав ее невыносимой, а также обвинил Россию в «попустительстве сирийскому режиму».