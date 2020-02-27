Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в апреле посетит с официальным визитом Казахстан. Об этом в четверг, 27 февраля заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщила пресс-служба главы государства

Растяжка Эрдогана © AP, Presidential Press Service via AP, Pool | AP, Presidential Press Service via AP, Pool | Перейти в фотобанк принял верительные грамоты от послов ряда стран. В ходе церемонии глава государства провел беседы с каждым из дипломатов. Обращаясь к послу Турции, он высказал признательность турецкому лидеру.

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

«Пользуясь возможностью, передаю наилучшие пожелания моему коллеге президенту Эрдогану. Мы с нетерпением ждем его в Казахстане с официальным визитом в апреле текущего года», — заявил Токаев.

В начале февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с рабочим визитом на Украину, где высказался о ситуации в Идлибе, назвав ее невыносимой, а также обвинил Россию в «попустительстве сирийскому режиму».