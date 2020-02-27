Минск знает о сценарии учений НАТО по нанесению превентивного ядерного удара по Белоруссии, несмотря на то, что республика объявила себя безъядерной страной. Об этом белорусский посол в Армении Игорь Назарук сообщил в ходе круглого стола на тему роли ОДКБ в обеспечении безопасности в Кавказском регионе, передает РИА Новости 27 февраля

Помпео и Лукашенко обсудили вопрос сотрудничества Белоруссии и НАТО © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко заявил, что число вызовов и угроз для пограничной безопасности республики не уменьшается. По его словам, у границ страны увеличивается военная активность соседних государств.

«Меня тревожит, что активизировались учения НАТО в непосредственной близости от России и Белоруссии… Когда отсутствует угроза для НАТО, вместо того чтобы снизить свою активность, НАТО, наоборот, ее наращивает. Это очень тревожит», — сказал Назарук.

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По его словам, белорусские власти заметили развертывание определенных сил, размещающих элементы противоракетной обороны под предлогом борьбы с так называемой «иранской ядерной угрозой». При этом посол напомнил, что Минск вывел ядерное стратегическое оружие во всех его видах, включая демонтаж шахт и других пусковых объектов.

В декабре 2019 года Лукашенко подписал новый план обороны Белоруссии и концепцию развития вооруженных сил страны на десять лет вперед. Согласно документам, республика сохраняет статус «донора безопасности», при этом в случае внешней агрессии армия должна не только отразить ее, но и нанести противнику неприемлемый ущерб.