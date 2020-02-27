Нардепу от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Натальи Королевской пришлось покинуть зал заседаний Львовского облсовета из-за нападок местных националистов. Трансляцию выездного заседания комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики 27 февраля вел телеканал НТА

«Без союза с Крымским ханством нет Украины!»: Киев озвучил стратегию, как вернуть полуостров © Twitter, NATO in Ukraine

«Для меня Крым — это Украина, и Луганск, и Донецк для меня точно также Украина», — ответила народный депутат, добавив, что власти страны сохраняют приверженность Минским соглашениям.

Националистов ответ Королевской не устроил и они стали скандировать «Прочь из Львова» и «Убирайся в Московию!», попутно осыпая нардепа оскорблениями

Королевская, сохраняя самообладание, несмотря на истерику своих оппонентов, встала со своего места и направилась к выходу.