Активисты, среди которых были участники силовой операции в Донбассе, потребовали от Королевской ответить на вопрос, считает ли она Россию агрессором.
«Для меня Крым — это Украина, и Луганск, и Донецк для меня точно также Украина», — ответила народный депутат, добавив, что власти страны сохраняют приверженность Минским соглашениям.
Националистов ответ Королевской не устроил и они стали скандировать «Прочь из Львова» и «Убирайся в Московию!», попутно осыпая нардепа оскорблениями
Королевская, сохраняя самообладание, несмотря на истерику своих оппонентов, встала со своего места и направилась к выходу.