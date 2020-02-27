Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что в столкновениях на рынке «Барабашово» виновато его руководство, которое замешано в коррупции. Об этом 27 февраля он написал в своем Facebook

Рынок «Барабашово», Харьков: Прибыльное гнездо рэкета и криминала © commons.wikimedia.org, User:UeArtemis | Перейти в фотобанк

Также градоначальник сообщил, что сегодня коммунальные службы сносили незаконную рекламную конструкцию. По его словам, ни одно торговое место на рынке не тронуто и не будет, пока предприниматели бесплатно не получат замену. Кроме того Кернес заявил, что незаконное использование земли концерном АВЭК доказывается и уже не раз доказано в суде.