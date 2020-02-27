«То, что я увидел сегодня на "Барабашово" — это паника и животные инстинкты. Агрессия и хамство. Людей я не виню: годами их держали на поводке, они строились без документов, их заставляли платить рынку дань за годы вперед, а когда пришло время пролить свет на эту клоаку, им объявили врага — Кернес», — написал он.
Также градоначальник сообщил, что сегодня коммунальные службы сносили незаконную рекламную конструкцию. По его словам, ни одно торговое место на рынке не тронуто и не будет, пока предприниматели бесплатно не получат замену. Кроме того Кернес заявил, что незаконное использование земли концерном АВЭК доказывается и уже не раз доказано в суде.