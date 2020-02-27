Гаврилова отметила, что названный СМИ кандидатом в премьеры Сергей Тигипко является бизнес-партнером экс-президента и депутата Верховной Рады Петра Порошенко. И если бы Тигипко на самом деле был кандидатом в премьеры, то, по мнению Гавриловой, на это как-то должен был отреагировать Порошенко.
Также, по мнению журналистки, «премьер Медведчук — это более реалистичный вариант», поскольку его кандидатура больше отвечает пожеланиям президента США Дональда Трампа, который на днях в очередной раз высказался за примирение Украины и России.