Бывший вице-премьер правительства Украины Сергей Тигипко как кандидатура от Офиса президента на место нового премьер-министра является «дымовой завесой для переговоров». Об этом 26 февраля написала у себя в Facebook политический обозреватель Ирина Гаврилова

Став премьером, Тигипко может занять позицию, которая не понравится его бывшим избирателям – эксперт © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк Петра Порошенко. И если бы Тигипко на самом деле был кандидатом в премьеры, то, по мнению Гавриловой, на это как-то должен был отреагировать Порошенко.

Также, по мнению журналистки, «премьер Медведчук — это более реалистичный вариант», поскольку его кандидатура больше отвечает пожеланиям президента США Дональда Трампа, который на днях в очередной раз высказался за примирение Украины и России.