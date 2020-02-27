Киргизия всегда будет надежным союзником и стратегическим партнером России. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава республики Сооронбай Жээнбеков, передает РИА Новости в четверг, 27 февраля

Жээнбеков прибыл в Россию в четверг для участия в церемонии открытия перекрестного года Киргизии и России.

«Наша дружба, наши отношения проверены веками. Киргизия всегда будет надежным союзником и стратегическим партнером России», — сказал он.

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Жээнбеков также выразил уверенность, что предстоящий Межрегиональный форум Россия-Киргизия, который состоится в этом году в Екатеринбурге, даст еще более серьезный толчок развитию торгово-экономического сотрудничества между государствами.