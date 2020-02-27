Жээнбеков прибыл в Россию в четверг для участия в церемонии открытия перекрестного года Киргизии и России.
«Наша дружба, наши отношения проверены веками. Киргизия всегда будет надежным союзником и стратегическим партнером России», — сказал он.
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Президент также поблагодарил Путина за поддержку Киргизии и внимание к вопросам сотрудничества между странами, которое, по его словам, активизировалось за последние два года.
Жээнбеков также выразил уверенность, что предстоящий Межрегиональный форум Россия-Киргизия, который состоится в этом году в Екатеринбурге, даст еще более серьезный толчок развитию торгово-экономического сотрудничества между государствами.