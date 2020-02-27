Высший антикоррупционый суд Украины признал виновным бывшего депутата Рады Геннадия Бобова от «Партии регионов», который несколько лет предоставлял недостоверные данные в своих декларациях. Об этом 27 февраля сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook

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Нарушения зафиксировали в декларациях за 2015-2018 годы и в декларации 2019 года, которую он подавал перед тем, как сдать мандат.

Как сообщили LIGA.net в пресс-службе суда, Геннадий Бобов признал вину и пошел на сделку со следствием.

Его оштрафовали на 51 тысячу гривен (около 132 тысяч рублей) и запретили занимать госдолжности или посты в органах местного самоуправления в течение года.