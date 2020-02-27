Следствие установило, что политик не сообщил налоговикам о финансовых обязательствах на 52 млн гривен (около 135 млн рублей), дорогостоящей недвижимости и частном предприятии.
Нарушения зафиксировали в декларациях за 2015-2018 годы и в декларации 2019 года, которую он подавал перед тем, как сдать мандат.
Как сообщили LIGA.net в пресс-службе суда, Геннадий Бобов признал вину и пошел на сделку со следствием.
Его оштрафовали на 51 тысячу гривен (около 132 тысяч рублей) и запретили занимать госдолжности или посты в органах местного самоуправления в течение года.