Погребинский описал, что начнется, если иностранные инвесторы не будут платить налоги на Украине
Погребинский описал, что начнется, если иностранные инвесторы не будут платить налоги на Украине
© РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк
Следствие установило, что политик не сообщил налоговикам о финансовых обязательствах на 52 млн гривен (около 135 млн рублей), дорогостоящей недвижимости и частном предприятии.

Нарушения зафиксировали в декларациях за 2015-2018 годы и в декларации 2019 года, которую он подавал перед тем, как сдать мандат.

Как сообщили LIGA.net в пресс-службе суда, Геннадий Бобов признал вину и пошел на сделку со следствием.

Его оштрафовали на 51 тысячу гривен (около 132 тысяч рублей) и запретили занимать госдолжности или посты в органах местного самоуправления в течение года.