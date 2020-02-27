Национальный совет по вопросам телерадиовещания Украины запретил ретрансляцию в стране трех российских телеканалов. Об этом сообщила пресс-служба регулятора 27 февраля

«По умолчанию»: «Миротворец» внесет в свою базу журналистов семи российских телеканалов © Миротворець сообщении.

В Нацсовете обратили внимание на то, что страной-правообладателем всех трех каналов является Россия, лицензии на их вещание выданы Роскомнадзором, а язык ведения программ — русский.

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Помимо них, вещание десятков российских каналов запрещено на Украине еще с лета 2014 года. Так, в черном списке находятся «Первый канал», «Россия 24», «Звезда», РЕН-ТВ, «РТР-Планета», RT, а также множество развлекательных, детских и спортивных каналов, таких как «Улыбка ребенка», «Охота и рыбалка», «Мини Муви», «Настоящее Смешное Телевидение» и др.

В России эти ограничения неоднократно называли недопустимыми и расценивают действия Киева как наступление на свободу СМИ.