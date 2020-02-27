Если ситуация в нефтегазовом споре Москвы и Минска сохранится на нынешнем уровне, в Белоруссии разразится масштабный экономический кризис, который приведёт к росту социальной напряжённости, протестам и даже уходу из власти президента Александра Лукашенко. Об этом рассказал политолог Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

«Возня и мордобой»: Лукашенко охарактеризовал нынешнее состояние ЕАЭС © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Такая ситуация может продлиться от нескольких месяцев до года. Лукашенко не идёт навстречу в рамках тех предложений, которые ему озвучили. Скоро март, посевная. Потребуется масса горючего», — считает Безпалько.

По его мнению, экономическая яма в Белоруссии гораздо глубже, и даже озвученные 300 млн долларов, которыми Москва якобы компенсирует потери Минска от налогового маневра, лишь замедлят падение экономики страны.

Возможно, это позволило бы Лукашенко с трудом, но переизбраться на шестой срок — с рейтингом в 10,5%, но этого никак не хватит для эффективного дотирования, а тем более — реформирования белорусской экономики, заключил политолог.

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