Уже сейчас видно, пояснил эксперт, как политическая и экономическая система в республике зашаталась только лишь оттого, что Россия просто немного сократила дотации в адрес экономики Белоруссии.
«Такая ситуация может продлиться от нескольких месяцев до года. Лукашенко не идёт навстречу в рамках тех предложений, которые ему озвучили. Скоро март, посевная. Потребуется масса горючего», — считает Безпалько.
По его мнению, экономическая яма в Белоруссии гораздо глубже, и даже озвученные 300 млн долларов, которыми Москва якобы компенсирует потери Минска от налогового маневра, лишь замедлят падение экономики страны.
Возможно, это позволило бы Лукашенко с трудом, но переизбраться на шестой срок — с рейтингом в 10,5%, но этого никак не хватит для эффективного дотирования, а тем более — реформирования белорусской экономики, заключил политолог.
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру.