Кроме того, отметил эксперт, провести в жизнь этот сценарий мешает огромное количество национализированных в Донбассе предприятий, большое число погибших, желание Запада подогревать конфликт между Россией и Европой, а также неспособность ДНР/ЛНР контролировать все территории областей.
По его мнению, карабахский конфликт, несмотря на вмешательство извне, не удалось заморозить именно потому, что линии разграничения не совпадают с историческими и этническими границами, и теперь он находится в «теплой стадии».
«Это означает, что продолжается война на истощение. Все участники конфликта просто ждут, кто первый сдастся. У кого быстрее начнется революция или экономический коллапс», — пояснил Бортник.
Минские соглашения, добавил политолог, могут стать для Украины миной замедленного действия, поскольку международное сообщество может возложить ответственность за их невыполнение именно на Киев.
Но если Украина выйдет из этих договоренностей, это усилит позиции российской дипломатии, приведет к дискредитации страны на международной арене и развяжет руки российскому руководству, заключил специалист.
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