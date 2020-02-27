Украина фактически отказалась от заморозки донбасского конфликта по сценарию Приднестровья в тот момент, когда ввела экономическую блокаду Донбасса. Об этом рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в недавнем интервью Ukrlife.TV

Бортник: В Мюнхене Зеленский попытался провести заочный диалог с Россией © стрингер

По его мнению, карабахский конфликт, несмотря на вмешательство извне, не удалось заморозить именно потому, что линии разграничения не совпадают с историческими и этническими границами, и теперь он находится в «теплой стадии».

«Это означает, что продолжается война на истощение. Все участники конфликта просто ждут, кто первый сдастся. У кого быстрее начнется революция или экономический коллапс», — пояснил Бортник.

Минские соглашения, добавил политолог, могут стать для Украины миной замедленного действия, поскольку международное сообщество может возложить ответственность за их невыполнение именно на Киев.

Но если Украина выйдет из этих договоренностей, это усилит позиции российской дипломатии, приведет к дискредитации страны на международной арене и развяжет руки российскому руководству, заключил специалист.

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