Правоцентристская коалиция в Белоруссии ориентирована в том числе на выход из всех союзов с Россией, но такой сценарий несет в себе риски. Об этом рассказала главный редактор интернет-издания «Наше мнение» Валерия Костюгова в недавнем интервью сайту Ex-press.by

Ищенко объяснил, с чем столкнется Россия, если Белоруссия окончательно уйдет на Запад © Santa Fe Relocation Services / flickr

«История показывает, что выход из союза с Россией — это фактически гарантированная война. Две страны попытались это сделать и получили это», — подчеркнула Костюгова.

По ее мнению, и правоцентристская коалиция, и президент Александр Лукашенко основную линию избирательной кампании видят как антироссийскую, что повлияет на развитие страны после выборов.

Журналистка считает, что интеграционные отношения с Москвой будут развиваться в духе «регрессивной интеграции», когда Белоруссия и Россия будут вести себя как все более самостоятельные страны.

И если этот тренд будет поддержан во время избирательной кампании, то, очевидно, на следующие пять лет он получит дополнительный импульс, заключила собеседница издания.

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