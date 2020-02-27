Все цифры исследований по поводу общественных настроений говорят, указала эксперт, что в Белоруссии нет массового желания выходить из союзов с Россией.
«История показывает, что выход из союза с Россией — это фактически гарантированная война. Две страны попытались это сделать и получили это», — подчеркнула Костюгова.
По ее мнению, и правоцентристская коалиция, и президент Александр Лукашенко основную линию избирательной кампании видят как антироссийскую, что повлияет на развитие страны после выборов.
Журналистка считает, что интеграционные отношения с Москвой будут развиваться в духе «регрессивной интеграции», когда Белоруссия и Россия будут вести себя как все более самостоятельные страны.
И если этот тренд будет поддержан во время избирательной кампании, то, очевидно, на следующие пять лет он получит дополнительный импульс, заключила собеседница издания.
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