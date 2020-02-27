Партия «Голос» обнародовала собственный план возвращения Донбасса и Крыма в состав Украины. Документ опубликован на сайте политсилы 27 февраля

По словам лидера партии Святослава Вакарчука, Минские соглашения не отвечают интересам украинского суверенитета, поэтому возникла необходимость в новой стратегии.

«План холодной деоккупации» не окончательный и предполагает дальнейшее обсуждение.

На полное возвращение Донбасса под власть Украины авторы плана отводят пять лет. Первые выборы там они собираются провести через семь лет. При условиях, которые соратники Вакарчука называют «идеальными», на все уйдет четыре года.

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Государственные органы народных республик должны быть ликвидированы, а власть в отдельных районах Донбасса перейдет сначала международной администрации, а спустя год — представителям Киева.

Вопрос принадлежности Крыма должен обсуждаться на встречах лидеров «нормандской четверки». В «нормандский формат» предлагается включить США и Великобританию.

На Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский пообещал завершить войну в Донбассе за пять лет.