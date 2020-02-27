Поплатилась за длинный язык: Валюха из «Сватов» не сможет общаться с поклонниками

Российской актрисе Татьяне Кравченко, которая сыграла Валентину Будько в популярном сериале «Сваты», удалили страницу в Instagram

«Все накопившееся выливаю на Федора»: Валюха из «Сватов» рассказала, как отводит душу на Добронравове © svati.tv

Создатели сериала якобы испугались, что зрители узнают детали сюжета еще до выхода сериала.

Поклонники артистки надеются, что в скором времени Кравченко сможет вернуть свою страничку в Instagram и продолжит общаться с фанатами.

Cейчас под Минском проходят съемки седьмого сезона сериала, который очень долго откладывали. Летом съемочная группа снимет последние три эпизода сериала, а уже осенью 2020 года ситком выйдет на экраны.