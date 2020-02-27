Поплатилась за длинный язык: Валюха из «Сватов» не сможет общаться с поклонниками

Официальная причина случившегося неизвестна. Однако пользователи уверены, что создатели седьмого сезона «Сватов» пожаловались на актрису и попросили администрацию сайта заблокировать ее страницу, так как она слишком много говорила о новом сезоне (регулярно показывала подписчикам фото и видео со съемок).
Создатели сериала якобы испугались, что зрители узнают детали сюжета еще до выхода сериала.
Поклонники артистки надеются, что в скором времени Кравченко сможет вернуть свою страничку в Instagram и продолжит общаться с фанатами.
Cейчас под Минском проходят съемки седьмого сезона сериала, который очень долго откладывали. Летом съемочная группа снимет последние три эпизода сериала, а уже осенью 2020 года ситком выйдет на экраны.