Возле села Троицкое в Донбассе трое военнослужащих 59-й бригады ВСУ подорвались на мине. Об этом 27 февраля сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передает Интерфакс

По его словам, 26 февраля украинские силовики минировали местность перед своими позициями.

Одна из мин с истекшим сроком годности взорвалась, в результате чего один боец ВСУ скончался, не приходя в сознание.

Дебальцевский котёл - 2015: инструмент принуждения Украины к миру оказался эффективным © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Вечером 26 февраля пресс-центр операции Объединенных сил сообщил, что один военнослужащий погиб, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве.