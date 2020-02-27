По его словам, 26 февраля украинские силовики минировали местность перед своими позициями.
Одна из мин с истекшим сроком годности взорвалась, в результате чего один боец ВСУ скончался, не приходя в сознание.
Двое его сослуживцев получили ранения. Филипоненко добавил, что командир бригады попытался скрыть небоевые потери от командования и сообщил, что его подчиненные пострадали от обстрела со стороны ополченцев.
Вечером 26 февраля пресс-центр операции Объединенных сил сообщил, что один военнослужащий погиб, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве.