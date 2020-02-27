Российский певец с украинскими корнями Александр Панайотов 27 февраля в Instagram назвал новость о своем участии в «Евровидении-2020» «вбросом» желтого паблика

«Лишились больших денег». Данилко рассказал, как Евровидение «отомстило» Украине за Россию © РИА Новости, Валерий Левитин | Перейти в фотобанк

По его словам, СМИ растиражировали эту новость в то время, как он сам ничего не знает о поездке на конкурс, и ему никто ничего не говорил.

«Единственный источник, который достоверно огласит участника от России, — это "Первый канал", который, как известно, никакой информации и никаких комментариев на этот счёт не давал. Я, в свою очередь, также никакой информацией не владею. Я не знаю кто, а главное зачем, это делает (хотя догадываюсь). Но если это делается специально, то это очень цинично», — подчеркнул российский певец.

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