«Ребят. Про "Евровидение". Вчера каким-то желтушным нелепым пабликом в Инстаграм был сделан вброс о том, что я якобы стану представителем от России на "Евровидении"», — написал певец.
По его словам, СМИ растиражировали эту новость в то время, как он сам ничего не знает о поездке на конкурс, и ему никто ничего не говорил.
«Единственный источник, который достоверно огласит участника от России, — это "Первый канал", который, как известно, никакой информации и никаких комментариев на этот счёт не давал. Я, в свою очередь, также никакой информацией не владею. Я не знаю кто, а главное зачем, это делает (хотя догадываюсь). Но если это делается специально, то это очень цинично», — подчеркнул российский певец.
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Ребят. Про Евровидение. Вчера каким-то желтушным нелепым пабликом в Инстаграм был сделан вброс о том, что я, якобы, стану представителем от России на Евровидении. А сегодня огромное количество СМИ растиражировали эту фейк новость, доверившись какому-то неизвестному аккаунту, который хайпит на данном инфоповоде, не имея официальной информации. Единственный источник, который достоверно огласит участника от России — это Первый канал, который, как известно, никакой информации и никаких комментариев на этот счёт не давал. Я, в свою очередь, также никакой информацией не владею. Я не знаю кто, а главное ЗАЧЕМ, это делает (хотя догадываюсь). Но если это делается специально — то это очень цинично. Всем спасибо.