Житель Бердянска в Запорожской области вызвал полицию, пожаловался на приевшийся семейный быт и попросил поместить его в изолятор, чтобы отдохнуть. Этот случай был озвучен на заседании административной комиссии города 26 февраля, передает «Бердянск 24»

Жители Днепра сделали патрульную машину из снега и вызвали полицейских © «Информатор»

Среди них был озвучен случай, когда мужчина, видимо, уставший от семейной жизни и быта, не придумал лучшего способа отдохнуть, кроме как вызвать правоохранителей и попросить их запереть его в изоляторе.

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Полиция на шутника составила админпротокол о ложном вызове. В итоге его оштрафовали на 119 гривен (318 рублей). На заседание админкомиссии мужчина не явился.

Стоит отметить, что такие шутники живут не только в Запорожской области. Так, 12 февраля в Днепре неизвестные слепили снежный автомобиль и раскрасили его краской из баллончиков, после чего по номеру «102» позвонила женщина, представившаяся жительницей двора, где была слеплена фигура, и пожаловалась на брошенную служебную машину, покрытую снегом. Прибывшие на место полицейские узрели снежную скульптуру, а звонившую так и не нашли.