Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов показал, как правильно чихать и предложил прикрываться ногой, а не рукой. Брифинг Милованова, который состоялся 26 февраля, обнародовал Кабмин в YouTube

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«Когда чихаете, прикрывайте нос не рукой, а салфеткой или сгибом локтя. А если вы будете с кем-то обниматься, тогда надо ногой уже прикрываться», — сказал министр.

Кроме того, Милованов подчеркнул, что использованную салфетку сразу надо выкинуть в мусорное ведро и закрыть крышку. В другом случае, по предположению министра, эту салфетку может вытащить оттуда ребенок и начнет ею играть.