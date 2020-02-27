В частности, Милованов рассказал о всеукраинской информационной кампании, которую будут проводить на предприятиях, в детсадах и школах, чтобы предотвратить распространение коронавируса в стране.
«Когда чихаете, прикрывайте нос не рукой, а салфеткой или сгибом локтя. А если вы будете с кем-то обниматься, тогда надо ногой уже прикрываться», — сказал министр.
Кроме того, Милованов подчеркнул, что использованную салфетку сразу надо выкинуть в мусорное ведро и закрыть крышку. В другом случае, по предположению министра, эту салфетку может вытащить оттуда ребенок и начнет ею играть.