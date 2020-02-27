По его словам, сейчас пока что дети от 7 до 15 лет платят за проезд 40 тенге (около 7 рублей), притом что по закону они должны платить 45 тенге (около 8 рублей) — 50% от стоимости проезда для взрослого.
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«Для многих жителей, в частности для многодетных семей, оплата проезда для детей остается большой проблемой. В этой связи перевозчиками принято решение, что с 28 марта 2020 года для всех несовершеннолетних детей, независимо от их статуса, вводится бесплатный проезд», — отметил Игенбердинов.
При этом валидировать проездной в автобусах детям все же придется — информация о поездках помогает компании в построении удобной маршрутной сети.
Кроме детей, бесплатно в общественном транспорте Нур-Султана могут ездить граждане льготных категорий: инвалиды, ветераны, пенсионеры, многодетные матери.