В столице Казахстана Нур-Султане дети младше 18 лет больше не будут платить за проезд в общественном транспорте. Об этом заявил председатель правления CST Бекмырза Игенбердинов, передает Sputnik Казахстан в четверг, 27 февраля

«Все хорошо, и это подозрительно». Казахстанский эксперт об отношениях Москвы и Нур-Султана © РИА Новости, Александр Астафьев | Перейти в фотобанк платят за проезд 40 тенге (около 7 рублей), притом что по закону они должны платить 45 тенге (около 8 рублей) — 50% от стоимости проезда для взрослого.

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«Для многих жителей, в частности для многодетных семей, оплата проезда для детей остается большой проблемой. В этой связи перевозчиками принято решение, что с 28 марта 2020 года для всех несовершеннолетних детей, независимо от их статуса, вводится бесплатный проезд», — отметил Игенбердинов.

При этом валидировать проездной в автобусах детям все же придется — информация о поездках помогает компании в построении удобной маршрутной сети.

Кроме детей, бесплатно в общественном транспорте Нур-Султана могут ездить граждане льготных категорий: инвалиды, ветераны, пенсионеры, многодетные матери.