Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро не смог получить российскую визу в Италии из-за ситуации с коронавирусом в стране. Об этом сообщил портал Metaratings.ru 27 февраля

Юсин: Италия становится «европейским Китаем» © РИА Новости, Владимир Трефилов

В связи с этим Дель Пьеро и его окружение приняли решение отправиться из Лос-Анджелеса в Ереван с короткой стыковкой в Москве, чтобы получить российскую визу на территории Армении. По данным спортивного комментатора Нобеля Арустамяна, процедура прошла успешно и знаменитый форвард примет участие в церемонии вручения II Международной премии «РБ».

Около 11:00 Арустамян опубликовал в своем Instagram-аккаунте совместную с Дель Пьеро фотографию из салона самолета, подписав: «Москва! А вот и мы!».

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Помимо итальянского футболиста гостями церемонии станут вратарь Руслан Нигматуллин, гимнаст Алексей Немов, вратарь Вячеслав Малафеев, гимнастка Светлана Хоркина, легкоатлет Сергей Шубенков, теннисистка Анна Чакветадзе и другие.

Одним из ключевых событий вечера станет благотворительный аукцион, все собранные средства от которого будут перечислены в Фонд Константина Хабенского. Главный лот аукциона — ужин с Дель Пьеро.