Число заболевших коронавирусом нового типа в Италии уже превысило 300 человек, 11 из них скончались. При этом все случаи заражения были зафиксированы на севере Италии, где расположены оба консульства РФ.
В связи с этим Дель Пьеро и его окружение приняли решение отправиться из Лос-Анджелеса в Ереван с короткой стыковкой в Москве, чтобы получить российскую визу на территории Армении. По данным спортивного комментатора Нобеля Арустамяна, процедура прошла успешно и знаменитый форвард примет участие в церемонии вручения II Международной премии «РБ».
Около 11:00 Арустамян опубликовал в своем Instagram-аккаунте совместную с Дель Пьеро фотографию из салона самолета, подписав: «Москва! А вот и мы!».
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Помимо итальянского футболиста гостями церемонии станут вратарь Руслан Нигматуллин, гимнаст Алексей Немов, вратарь Вячеслав Малафеев, гимнастка Светлана Хоркина, легкоатлет Сергей Шубенков, теннисистка Анна Чакветадзе и другие.
Одним из ключевых событий вечера станет благотворительный аукцион, все собранные средства от которого будут перечислены в Фонд Константина Хабенского. Главный лот аукциона — ужин с Дель Пьеро.