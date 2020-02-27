Днепропетровский блогер, известный в сети как Начальник Харькова, толкнул депутата Верховной Рады от партии «Слуга народа» Александра Куницкого, который вместе с охранником пришел в "Макдональдс" в Харькове. Соответствующее видео было обнародовано 26 февраля в YouTube

Скандал с изнасилованием. Как отражается на «Слуге народа» небрежность в кадровой политике © Слуга Народу | Слуга Народу | Перейти в фотобанк Владимиру Зеленскому. Куницкий попытался пройти, но блогер его отпихнул и заявил, что депутат толкается.

В комментариях к видео пользователи поддержали блогера, заявив, что ранее Куницкий боролся с преступностью, а после того, как стал депутатом, стал сотрудничать с главой МВД Украины Арсеном Аваковым и олигархом Игорем Коломойским, который ранее был губернатором Днепропетровской области.

«Куницкий зажрался! Туши его, Коля! Все правильно делаешь!» — написал Денис Самолетов.