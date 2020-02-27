Блогер отказался пропустить Куницкого и заявил, что он стал депутатом только благодаря президенту Владимиру Зеленскому. Куницкий попытался пройти, но блогер его отпихнул и заявил, что депутат толкается.
В комментариях к видео пользователи поддержали блогера, заявив, что ранее Куницкий боролся с преступностью, а после того, как стал депутатом, стал сотрудничать с главой МВД Украины Арсеном Аваковым и олигархом Игорем Коломойским, который ранее был губернатором Днепропетровской области.
«Куницкий зажрался! Туши его, Коля! Все правильно делаешь!» — написал Денис Самолетов.