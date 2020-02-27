В Киеве определены больницы, инфекционные отделения которых будут готовы принимать людей на карантин и лечение в случае распространения коронавируса в украинской столице. Об этом 27 февраля сообщил мэр города Виталий Кличко, говорится на сайте Киевской городской госадминистрации

Украина.ру на Youtube В Крым может вернуться паромное сообщение с Турцией — видео