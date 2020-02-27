«Вы видите, какая ситуация и насколько взволнованы украинцы по поводу возможного распространения коронавируса. В столице и в стране случаев заболеваний не зарегистрировано. Но мы должны быть готовы к тому, если такое случится. В Киеве определены больницы, где подготовленные боксы в инфекционных отделениях смогут принимать людей на карантин и лечение», — заявил он.
В пятницу, 28 февраля, в одной из столичных больниц проведут обучение для медиков. Кличко считает, что также необходимо осуществлять просветительскую кампанию в школах, других социальных учреждениях и в общественных местах.