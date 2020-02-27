Количество заболевших коронавирусом нового типа в Италии уже превысило 300 человек, 11 из них скончались. Тем не менее власти Украины не спешат вывозить своих соотечественников.
«На данный момент об эвакуации из Италии (украинцев. — Ред.) речь не идет», — сказал Коваленко.
По его словам, консульская служба находится на постоянной связи с украинцами, которые находятся за рубежом, в том числе и в Италии.
Накануне в итальянском Неаполе с коронавирусной инфекцией госпитализировали 26-летнюю украинку. Состояние девушки врачи оценивают как стабильное.