Речь об эвакуации граждан Украины из Италии, где продолжает распространяться коронавирус, пока не идет. Об этом 27 февраля «Украинским новостям» сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко

Коронавирус наступает: Минздрав Украины предупредил владельцев домашних животных © РИА Новости, Игорь Руссак | Перейти в фотобанк

«На данный момент об эвакуации из Италии (украинцев. — Ред.) речь не идет», — сказал Коваленко.

По его словам, консульская служба находится на постоянной связи с украинцами, которые находятся за рубежом, в том числе и в Италии.

Накануне в итальянском Неаполе с коронавирусной инфекцией госпитализировали 26-летнюю украинку. Состояние девушки врачи оценивают как стабильное.