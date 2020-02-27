Пока что речь идет о цистернах с коньячным спиртом. Но, по мнению экспертов, скоро в Грузии могут начать массово проверять и готовые бутылки с коньяком.
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Отмечается, что проверки проводятся даже при том, что коньячный спирт не продается в Грузии, а идет транзитом в другие страны, такие как Россия и Белоруссия.
«Мы бы поняли, если бы мы продавали этот спирт в Грузии. Но мы просто провозим товар через Грузию в третью страну», — сказал заместитель директора одного из крупнейших в республике «Прошянского коньячного завода» Аветик Гаспарян.
По его словам, такие проверки применяются уже несколько месяцев, из-за чего грузы постоянно задерживаются.