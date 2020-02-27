В Грузии надзорные органы начали задерживать и проверять коньячный спирт, проходящий транзитом из Армении в другие страны. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщило издание Sputnik Армения

Пока что речь идет о цистернах с коньячным спиртом. Но, по мнению экспертов, скоро в Грузии могут начать массово проверять и готовые бутылки с коньяком.

Больше новостей о странах постсоветского пространства читайте в Telegram-канале Украина.ру

В 2019 году потребление коньяка на Украине выросло почти на 13% © CC0, Pixabay

«Мы бы поняли, если бы мы продавали этот спирт в Грузии. Но мы просто провозим товар через Грузию в третью страну», — сказал заместитель директора одного из крупнейших в республике «Прошянского коньячного завода» Аветик Гаспарян.

По его словам, такие проверки применяются уже несколько месяцев, из-за чего грузы постоянно задерживаются.