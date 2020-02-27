Политолог Руслан Бизяев рассказал, кто может занять пост премьер-министра Украины вместо Алексея Гончарука. Своим прогнозом он поделился в интервью с изданием Украина.ру 26 февраля

Бизяев рассказал, когда Зеленский отправит Гончарука в отставку © Facebook, Руслан Бизяев Сергей Тигипко. Также звучала фамилия экс-вице-премьера и бывшего главы Службы безопасности Украины (СБУ) Валерия Хорошковского.

По мнению Бизяева, ни один из названных кандидатов не станет премьером, так как человек, который займет место главы Кабмина, должен быть «политическим тяжеловесом», удовлетворяющим как минимум 226 нардепов. Он убежден, что это будет политик из команды президента Украины Владимира Зеленского.

«Внутри команды Зеленского к таким тяжеловесам можно отнести [главу СБУ] Ивана Баканова, которому президент доверяет. Можно смотреть в сторону того же [спикера Верховной Рады Дмитрия] Разумкова, который набирает вес. Большой совокупностью факторов обладает тот же [глава МВД Украины Арсен] Аваков», — считает эксперт.

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Он также сказал, что слышал фамилию исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко, но сомневается в этой кандидатуре.

При этом политолог убежден, что, кто бы ни стал новым премьером Украины, он будет менять внутреннюю политику, которая сейчас, по мнению Бизяева, является «самоубийством».

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