Бывший вице-премьер Украины Сергей Тигипко не станет главой Кабинета министров. Об этом политолог Руслан Бизяев заявил в интервью изданию Украина.ру 26 февраля

Не Тигипко и не Хорошковский. «Слуга народа» хочет видеть премьером только одного человека © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Алексей Гончарук отправится в отставку с поста премьер-министра Украины, а его место займет Тигипко. Также звучала фамилия бывшего вице-премьера и экс-главы Службы безопасности Украины (СБУ) Валерия Хорошковского.

По мнению Бизяева, ни один из названных кандидатов не станет премьером, так как человек, который займет место главы Кабмина, должен удовлетворять как минимум 226 нардепов, то есть как правящую фракцию «Слуги народа», так и другие.

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Эксперт считает, что подобными сообщениями «прощупывается» общественное мнение относительно возможного возвращения в политику людей «эпохи регионалов». Но если они и вернутся, то точно не на уровень премьер-министра Украины, убежден политолог.

«Премьер-министр Украины — это очень весомая фигура, фигура достаточно компромиссная внутри страны. Поэтому я думаю, что это будет какой-то политический тяжеловес. При всем уважении к этим двум людям (Тигипко и Хорошковскому. — Ред.) я не могу сказать, что они политические тяжеловесы», — заявил Бизяев.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встречался с Тигипко и подтвердил, что вел с ним переговоры относительно должности в правительстве. При этом депутат от «Слуги народа» Евгений Шевченко заявил, что Тигипко уже не рассматривается на этот пост.

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