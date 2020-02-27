Парламентская фракция «Слуги народа» готова поддержать только одного кандидата на должность нового премьер-министра - экс-руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана. Об этом 27 февраля сообщил депутат Верховной Рады от этой партии Евгений Шевченко в комментарии телеканалу «Прямой»

Премьер для Зеленского. Уравнение с тремя известными © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк сказал он.

Также депутат отметил, что фракция выбрала бы Богдана, если бы президент Владимир Зеленский внес его кандидатуру. Шевченко отметил, что фракция недовольна тем, как премьер Алексей Гончарук коммуницирует с фракцией. По его словам, он сам по себе работает, а фракция сама по себе. Богдан, по его мнению, поддерживал коммуникацию на высоком уровне.