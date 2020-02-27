«Фракция готова поддержать только одного кандидата на сегодняшний день — Андрея Богдана. Это точно. Потому что у нас был сегодня разговор… Серьезно. Фракция сама поддержит. А кого предложит президент — это второй вопрос. Говорить, кто будет, — я не знаю», — сказал он.
Также депутат отметил, что фракция выбрала бы Богдана, если бы президент Владимир Зеленский внес его кандидатуру. Шевченко отметил, что фракция недовольна тем, как премьер Алексей Гончарук коммуницирует с фракцией. По его словам, он сам по себе работает, а фракция сама по себе. Богдан, по его мнению, поддерживал коммуникацию на высоком уровне.