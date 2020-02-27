Отмечается, что во время прокладки канализационных труб на территории аэропорта Запорожья по ул. Голубая рабочие заметили подозрительный предмет, похожий на снаряд, и вызвали спасателей.
«Пиротехники <…> изъяли артснаряд калибра 152 мм времен прошлых войн… Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, на расписание авиарейсов ситуация не повлияла», — говорится в сообщении.
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Стоит отметить, что параллельно со снарядами времен Второй мировой войны жители Украины повсеместно находят современные взрывоопасные предметы, наполнившие страну после начала вооруженного конфликта в Донбассе.
В 2018 году специалисты ОБСЕ назвали восток Украины одной из самых заминированных территорий мира и отметили, что на разминирование Донбасса уйдут годы. Согласно оценкам обеих сторон конфликта, на это потребуется от 10 до 15 лет.