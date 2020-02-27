На территории Запорожского аэропорта в Шевченковском районе сотрудники коммунальных служб обнаружили артиллерийский снаряд. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по ЧС 26 февраля

Гранату времен Второй мировой войны нашли в школе Мариуполя © ГосЧС в Донецкой области

«Пиротехники <…> изъяли артснаряд калибра 152 мм времен прошлых войн… Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, на расписание авиарейсов ситуация не повлияла», — говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что параллельно со снарядами времен Второй мировой войны жители Украины повсеместно находят современные взрывоопасные предметы, наполнившие страну после начала вооруженного конфликта в Донбассе.

В 2018 году специалисты ОБСЕ назвали восток Украины одной из самых заминированных территорий мира и отметили, что на разминирование Донбасса уйдут годы. Согласно оценкам обеих сторон конфликта, на это потребуется от 10 до 15 лет.