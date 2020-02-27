«Все накопившееся выливаю на Федора»: Валюха из «Сватов» рассказала, как отводит душу на Добронравове
«Все накопившееся выливаю на Федора»: Валюха из «Сватов» рассказала, как отводит душу на Добронравове
© svati.tv
Больше всего опасений вызывает обнищание народа. За этот пункт проголосовали 44% участников опроса. На втором месте с 14% война в Донбассе.

Замыкает тройку страх того, что очередной сезон популярного сериала «Сваты» так и не выйдет на экраны.

«Какой там коронавирус или церковный раскол? "Сваты" — вот наше все», — отмечается в публикации.

Стоит отметить, что ни один из опрошенных не боится ухода из большой политики нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

«Фух! Проблемой меньше. Вычеркиваем», — иронизирует Telegram-канал Украина.ру.