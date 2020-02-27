Telegram-канал издания Украина.ру провел небольшое исследование среди своих подписчиков, предложив им ответить на вопрос, чего больше всего боятся украинцы. Результаты опубликованы 27 февраля

«Все накопившееся выливаю на Федора»: Валюха из «Сватов» рассказала, как отводит душу на Добронравове © svati.tv

Замыкает тройку страх того, что очередной сезон популярного сериала «Сваты» так и не выйдет на экраны.

«Какой там коронавирус или церковный раскол? "Сваты" — вот наше все», — отмечается в публикации.

Стоит отметить, что ни один из опрошенных не боится ухода из большой политики нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

«Фух! Проблемой меньше. Вычеркиваем», — иронизирует Telegram-канал Украина.ру.