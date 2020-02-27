Больше всего опасений вызывает обнищание народа. За этот пункт проголосовали 44% участников опроса. На втором месте с 14% война в Донбассе.
Замыкает тройку страх того, что очередной сезон популярного сериала «Сваты» так и не выйдет на экраны.
«Какой там коронавирус или церковный раскол? "Сваты" — вот наше все», — отмечается в публикации.
Стоит отметить, что ни один из опрошенных не боится ухода из большой политики нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.
«Фух! Проблемой меньше. Вычеркиваем», — иронизирует Telegram-канал Украина.ру.