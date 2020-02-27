Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Роман Каптелов был вынужден вызвать полицию, чтобы покинуть собрание с избирателями в селе Богдановка Днепропетровской области. Об этом 27 февраля на своей странице в Facebook сообщил экс-депутат Игорь Мосийчук, который обнародовал видео со скандального мероприятия

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«Каптелов, который без учета мнения людей, своих избирателей хочет под себя перекроить границы ОТГ (объединенной территориальной общины — ред.), перед местными выборами час не мог покинуть встречу с избирателями, а потом, когда люди решили просто бить своего "слугу", он вызвал полицию и под защитой полицейских покинул собрание», — написал Мосийчук.

Каптелов в Facebook также прокомментировал встречу, однако об избиении и полиции ничего не сообщил. Депутат отметил, что не боится людей и привык говорить правду. Все вопросы на встрече касались жилищного фонда и коммунальной сферы. Обсуждали решение Минрегионов об укрупнении общины, объединении с городом Терновка, против чего выступили местные жители.